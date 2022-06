Saiba quanto o São Paulo vai receber pela chegada de David Neres ao Benfica

Atacante de 25 anos foi negociado pelo Shakhtar Donestk para o clube português até 2027

Reprodução/ Benfica David Neres assinou com o Benfica até 2027



O atacante David Neres está bem longe do Brasil, mas ainda ajuda o São Paulo, time que o revelou. O atleta de 25 anos fechou contrato com o Benfica, de Portugal, por R$ 15,3 milhões de euros (R$ 83 milhões na cotação atual) até 2027 e, segundo a regra da Fifa sobre clube formador, o Tricolor Paulista tem direito a 3% desse valor. O que é, aproximadamente, R$ 2,5 milhões. No entanto, o acordo entre Benfica e David Neres não envolveu apenas dinheiro. O Shakhtar Donetsk, clube em que Neres atuava desde janeiro, amortizou parte da dívida que contraiu com a compra do meia Pedrinho, ex-Corinthians. Sendo assim, os valores podem ser um pouco mais baixos. No começo deste ano, a ida de David Neres para o clube turco já rendeu R$ 1,95 milhões, ou seja, nas duas transferências em seis meses, o atacante rendeu ao todo R$ 4 milhões ao Tricolor.