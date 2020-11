Histórico: Francesa será 1ª mulher a apitar jogo da Liga dos Campeões masculina

A francesa Stephanie Frappart está próximo de fazer história no futebol mundial. A árbitra de 36 anos foi indicada pela Uefa para trabalhar na partida da próxima quarta-feira, 02, entre Juventus e Dínamo de Kiev, no Juventus Stadium, e será a primeira mulher a apitar uma partida da Liga dos Campeões masculina. Eleita a melhor árbitra de 2019, Stephanie participou na semana passada do jogo da Liga Europa entre Granada e Omonia, do Chipre, que terminou em vitória dos espanhóis por 2 a 1. Essa foi a terceira vez que ela apitou no torneio, tendo comandado o duelo entre Leicester e Zorya, também pela fase de grupos, e entre Djurgarden e College Europa, ainda na fase preliminar.

Frappart tem no currículo a vitória do Chelsea sobre o Liverpool nos pênaltis em agosto de 2019, pela Supercopa Europeia, em jogo disputado no Vodafone Park, em Istambul, além da final da Copa do Mundo de futebol feminino de 2019 entre Estados Unidos e Holanda, que terminou com o tetracampeonato das americanas após uma vitória por 2 a 0. O anúncio da Uefa foi comemorado nas redes sociais, incluindo o perfil oficial da Fifa para o Mundial feminino. “A árbitra que assumiu o comando do #FIFAWWC final em 2019 abriu novos caminhos. Stephanie Frappart se tornará a primeira mulher a arbitrar um time masculino na Champions League no jogo entre Juventus e Dínamo na quarta-feira. Entre aí, Stephanie!”, escreveu o perfil.

