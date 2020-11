Jorge Jesus: ‘Maradona tinha paixão pelo futebol, Messi não tem nada’

O ex-treinador do Flamengo criticou o astro do Barcelona e Cristiano Ronaldo em declaração polêmica; confira

Manuel de Almeida/EFE Jorge Jesus é o atual treinador do Benfica



O treinador Jorge Jesus, atualmente no Benfica, voltou a dar declarações polêmicas no último domingo, 29, durante entrevista coletiva. Questionado sobre Diego Armando Maradona, astro que morreu na última quarta-feira, o português exaltou o argentino, a quem considerou como o “maior da história ao lado de Pelé”. Além disso, o “Mister” afirmou que “El Pibe” tinha uma coisa que Messi e Cristiano Ronaldo não têm: a paixão pelo futebol.

“Maradona é, na minha opinião, o maior jogador da história do futebol no mundo. Ele e Pelé. Pelé ainda está lá, está vivo. Maradona, não só aquilo que era como gênio, como jogador, tecnicamente. Mas a forma como ele demonstrava. Para mim essa é a diferença de Maradona. É um jogador do tipo do mundo, mas tinha paixão pelo jogo. Nasceu para ser jogador de futebol. Nasceu com tudo, com talento. Não é um produto de trabalho”, disse o ex-técnico do Flamengo.

“Eu penso que hoje os dois jogadores do mundo, o Cristiano Ronaldo e o Messi… O Ronaldo tem um pouquinho disso. Messi não tem nada. Não tem nada que eu digo de paixão. São os dois grandes jogadores do mundo”, complementou Jorge Jesus, que estará à frente do Benfica diante do Marítimo, fora de casa, pelo Campeonato Português.