Holanda ativa modo ‘carrossel’ e goleia a Bélgica por 4 a 1 na estreia da Liga das Nações 

EFE/EPA/Stephanie Lecocq A Holanda goleou a Bélgica na estreia da Liga das Nações



A seleção holandesa estreou com o pé direito na Liga das Nações da Europa, nesta sexta-feira, 3, ao golear a Bélgica por 4 a 1, em pleno Stade Roi Baudouin, na cidade de Bruxelas. Em jogo válido pela Liga A, a primeira divisão do torneio da Uefa, a Holanda não tomou conhecimento e construiu o resultado com gols de Memphis Depay (duas vezes), Bergwijn e Dumfries. Batshuayi, já no fim do duelo, descontou para os mandantes. Desta forma, a equipe de Louis van Gaal assume a liderança do Grupo 4, ficando na frente da Polônia no saldo de gols – o time de Robert Lewandowski derrotou País de Gales por 2 a 1, também na rodada inaugural. Na próxima quarta-feira, 8, a Bélgica volta a jogar em casa, desta vez diante dos poloneses. Já os holandeses viajam até País de Gales para encarar a equipe da casa.