Liga das Nações: Benzema marca, mas França decepciona e leva virada da Dinamarca

O dinamarquês Cornelius saiu do banco de reservas para marcar duas vezes e encerrar a invencibilidade dos Blues, que não perdiam há 20 jogos

EFE/EPA/Mohammed Badra França perdeu para a Dinamarca na estreia da Liga das Nações



Atual campeã da Liga das Nações, a seleção francesa não começou bem a sua campanha em busca do bicampeonato. Na tarde desta sexta-feira, 3, a França não demonstrou todo seu poder e acabou sendo derrotada pela Dinamarca, em jogo realizado na cidade de Paris, válido pelo Grupo 1 da Liga A, a principal divisão do torneio da Uefa. Já no segundo tempo, Karim Benzema até mostrou seu faro de gol e abriu o placar para os donos da casa. Cornelius, no entanto, saiu do banco de reservas para marcar duas vezes e encerrar a invencibilidade dos Blues, que não perdiam há 20 jogos – a equipe de Didier Deschamps vinha de 14 vitórias e 6 derrotas.

Para piorar a jornada dos franceses, o atacante Kylian Mbappé e o zagueiro Raphael Varane deixaram a partida machucados e são dúvidas para a próxima partida, marcada para esta segunda-feira, 6, contra a Croácia, fora de casa, pela segunda rodada da Liga das Nações. Empolgados com o resultado, os dinamarqueses voltam a campo no mesmo dia, quando visitam a Áustria. Com três pontos, os austríacos lideram a chave e levam a vantagem sobre a Dinamarca no saldo de gols.