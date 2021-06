Hungria arranca empate contra a França, festeja com a torcida e vislumbra classificação

Mais de 56 mil pessoas assistiram à partida em Budapeste e celebraram o placar de 1 a 1 contra os atuais campeões do mundo

Darko Bandic/EFE Jogadores da Hungria agradecem o apoio dos torcedores presentes na Arena Puskás



Com o estádio lotado novamente (a Hungria o único país da Eurocopa que permite 100% de ocupação), a seleção húngara foi responsável pelo primeiro resultado surpreendente na competição. Neste sábado, na Arena Puskas, em Budapeste, os donos da casa seguraram a poderosa e favorita França, atual campeão mundial. Com o placar de 1 a 1, os franceses terão de ganhar de Portugal, na quarta-feira, para confirmar a primeira colocação do grupo da morte. Candidata a saco de pancadas, a equipe do Leste Europeu estreou com derrota para Portugal por 3 a 0, mas agora sonha com uma vaga nas oitavas de final. Para isso, precisará vencer a Alemanha na próxima quarta-feira, 23, em Munique.

O apito final foi bastante comemorado em Bucareste. O goleiro Gulácsi vibrou muito por parar Mbappé e companhia. Os quase 56 mil torcedores presentes no estádio, exceção dos franceses, fizeram uma festa linda, aplaudindo seus jogadores e recebendo agradecimentos como resposta. A Hungria até vislumbrou a vitória após ir para o intervalo em vantagem, com gol de Fiola, nos acréscimos do primeiro tempo, em raro contragolpe. Na segunda etapa, a França seguiu pressionando e chegou ao empate com Griezmann.

*Com informações do Estadão Conteúdo