Croácia decepciona, empata com a República Tcheca e se complica na Eurocopa

EFE/EPA/Andy Buchanan Patrik Schik e Modric disputando jogada em República Tcheca x Croácia pela Eurocopa



A Croácia decepcionou e ficou apenas no empate em 1 a 1 com a República Tcheca na tarde desta sexta-feira, 18, no estádio Hampdem Park, em Glasgow, na Escócia, em partida válida pela segunda rodada da Eurocopa. Mesmo contando com Luka Modric, melhor do mundo em 2018, e outros bons jogadores no cenário internacional, os atuais vice-campeões do mundo não empolgaram. Patrik Schik abriu o placar para os tchecos, enquanto Perisic deixou tudo igual no segundo tempo. Com o resultado, a República Tcheca vai aos 4 pontos e fica na liderança do Grupo D, à frente de Inglaterra (3), Croácia (1) e Escócia (0). Ainda hoje, a partir das 16 horas (de Brasília), os ingleses encaram os escoceses no complemento da rodada.

A República Tcheca foi a dona do jogo nos minutos iniciais, impondo alta intensidade e criando boas oportunidades, como em chute de Coufal para fora, além de um arremate por cima de Jankto. A Croácia, favorita no embate, demorou para reagir, mas também conseguiu dar algumas finalizações — a principal com Perisic, que fez o arqueiro adversário trabalhar com defesa no centro da meta. Aos 36 minutos, no entanto, um lance inusitado mudou o rumo da partida. Após cobrança de escanteio, Patrik Schick sofreu uma cotovelada dentro da área do zagueiro Lovren. Com o auxílio do VAR (árbitro de vídeo), a penalidade foi assinalada. Na cobrança, o próprio camisa 10 da República Tcheca bateu no canto, abrindo o placar.

Logo no retorno do intervalo, a Croácia conseguiu o empate com Perisic, que recebeu na esquerda de Kramaric, invadiu a área, cortou para dentro e soltou uma bomba na costura da rede. Os croatas, no entanto, não aproveitaram o gol cedo, deixaram o ritmo cair e quase foram surpreendidos pelos tchecos: Soucek bateu cruzado, mandando rente à trave esquerda. No fim, a Croácia até pressionou em busca da virada e da primeira vitória na Euro, tendo oportunidades com Vlasic e Petkovic. O empate, porém, persistiu até o apito final. Na próxima terça-feira, a Croácia encerra esta fase do torneio enfrentando a Escócia, enquanto a República Tcheca pega a Inglaterra. Os dois jogos começam às 16 horas (de Brasília).