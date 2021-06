Inglaterra frustra torcedores e empata em 0 a 0 com a Escócia pela Eurocopa

Insatisfeitos com o desempenho da seleção inglesa, os torcedores que compareceram ao estádio vaiaram a equipe comandada por Gareth Southgate

EFE/EPA/Laurence Griffiths Sterling tenta passar por Robertson na partida entre Inglaterra e Escócia pela Eurocopa



A Inglaterra frustrou sua torcida ao ficar no 0 a 0 com a Escócia nesta sexta-feira, 18, em Wembley, em confronto válido pela segunda rodada da Eurocopa. Apesar de ter mais posse de bola, a seleção inglesa trocou passes sem objetividade e teve muita dificuldade em superar a marcação adversária. Insatisfeitos com o desempenho do time, os torcedores que compareceram ao estádio vaiaram a equipe comandada por Gareth Southgate. Com o resultado, a Inglaterra permanece da segunda posição do Grupo D e vai aos 4 pontos, ficando atrás da líder República Tcheca devido ao critério de saldo de gols. Os escoceses, por sua vez, somam o primeiro ponto, seguindo na lanterna da chave.

A seleção inglesa entrou em campo com jogadores extremamente talentosos na frente, como Harry Kane, Sterling, Phil Foden e Mason Mount. Ainda assim, a equipe da casa teve muita dificuldades em encontrar espaços. A única boa chance do time inglês no primeiro tempo saiu de uma cabeçada do zagueiro Stones, que acertou a trave. Ligada na marcação, a Escócia tentou escapadas rápidas em contragolpes e quase saiu na frente com O’Donnell, que aproveitou levantou de Robertson e acertou lindo chute, defendido por Pickford. O resultado? Uma “chuva de vaias” e críticas da torcida da casa.

Na segunda etapa, logo aos 2 minutos, um chute de fora da área de Mason Mount deu a esperança de que a partida poderia melhorar. Quem voltou a ter uma grande oportunidade, no entanto, foi a Escócia. Depois de escanteio, Dykes bateu de pé esquerdo e só não comemorou o gol porque Rice James tirou sobre a linha. Southgate até tentou soltar mais a Inglaterra, colocando Grealish e Rashford em campo. As mudanças, porém, não surtiram efeito. Com o apito final, os torcedores ingleses vaiaram bastante a equipe, que volta a campo na próxima terça-feira, 22, para encerrar a fase de grupos diante da República Tcheca, novamente em Wembley. Já os escoceses recebem a Croácia, em Glasgow, precisando de uma vitória para avançar às oitavas de final.