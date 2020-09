Ibrahimovic faz dois gols e Milan vence na estreia do Campeonato Italiano

Único jogador a marcar duas vezes na rodada de estreia, jogador é o artilheiro do torneio

EFE/EPA/MATTEO BAZZI Ibrahimovic começou bem a temporada do Campeonato Italiano



Ibrahimovic foi o nome do jogo na estreia do Milan no Campeonato Italiano contra o Bologna, nesta segunda-feira, no estádio San Siro. O atacante foi autor dos dois gols que deram a vitória ao clube na partida diante dos cerca de mil torcedores presentes, graças a autorização do governo do país no sábado. Desde então, a presença de público em número reduzido, ao ar livre, estão liberadas.

Aos 35 minutos do primeiro tempo, Ibra aproveitou cruzamento de Theo Hernández pela esquerda e fez 1 a 0 de cabeça. Aos 5 minutos da etapa final, o sueco cobrou pênalti com força, no ângulo esquerdo, aumentou a diferença e chegou a três gols em dois jogos nesta temporada. Na última quinta-feira, ele havia marcado também na vitória sobre o Shamrock Rovers pelo mesmo placar, em Dublin, pela fase preliminar da Liga Europa.

O Bologna contou com o zagueiro Danilo, brasileiro que passou por Athletico Paranaense e Palmeiras, entre os titulares. Do lado do Milan, Léo Duarte e o Lucas Paquetá ficaram no banco, e apenas o defensor foi a campo no decorrer do duelo. Com os três pontos, o Milan se juntou a Genoa, Juventus, Napoli e Fiorentina, que também venceram até agora na rodada. Ibrahimovic assumiu a liderança da artilharia por ter sido o único jogador a marcar dois gols.

*Com EFE