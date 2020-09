‘Daniel Alves tinha era que tocar tantã lá no Equador, antes de jogar com a LDU’, dispara Nilson Cesar

O narrador do Grupo Jovem Pan não hesitou e falou o que boa parte da torcida do São Paulo gostaria de dizer ao lateral-direito após os polêmicos vídeos postados no último domingo, 20

Em participação no Esporte em Discussão desta segunda-feira, 21, no Grupo Jovem Pan, o narrador Nilson Cesar criticou Daniel Alves. O motivo? O fato de o lateral-direito ter compartilhado vídeos em que aparece tocando tantã e percussão em uma confraternização dentro de casa após não ter viajado com o restante da delegação do São Paulo para a partida contra a LDU, no Equador, por estar se recuperando de uma fratura no antebraço direito. O jornalista falou grosso e disse que, pelas imagens postadas nas redes sociais, o jogador teria, sim, condições de entrar em campo para representar o time tricolor no importante duelo válido pela quarta rodada da Copa Libertadores da América.

“Espera um pouquinho, vai… Pelas imagens aí, dá para jogar! Tocar o tantã desse jeito… Você coloca uma proteção para jogar futebol e joga! Tanto jogador que põe proteção e joga… Espera aí, pô! Pelo que eu estou vendo, ele poderia jogar! Eu só acho é que ele tinha era que estar batendo o tantã lá no Equador, antes de jogar com a LDU. Porque é um jogo que, se tomar uma cacetada amanhã… E a chance de tomar uma cacetada é bem grande, hein?! A LDU ganhou do River Plate reserva por 3 a 0, e o time do São Paulo é mais ou menos a mesma coisa que o reserva do River”, afirmou Nilson Cesar.

“A chance de tomar de três da LDU não é pequena”, acrescentou. “Então, eu acho que ele poderia estar tocando o tantã lá! Não tem nada de mais! Curtindo lá na concentração, tocando o tantã, mas jogando amanhã! Esse é o detalhe! Tanto jogador que entra em campo com proteção no braço, no punho… Não é perna! Poderia jogar! Se ele está bem para tocar tantã assim, está bem para jogar! O que o torcedor do São Paulo deveria cobrar é que ele jogasse a partida de amanhã, isso sim! Agora… Precisa ver se ele está com vontade de jogar, né?”, finalizou.

Assista ao comentário completo de Nilson Cesar abaixo:

Vídeos postados por amigos e compartilhados por Daniel Alves na noite do último domingo, 20, geraram polêmica e elevaram ainda mais a temperatura dentro dos já conturbados bastidores do São Paulo. Nas imagens, o lateral-direito aparece batucando um tantã e tocando percussão em uma confraternização dentro de casa. O fato gerou repercussão negativa junto aos torcedores tricolores porque o jogador ficou fora de viagem ao Equador, para a partida contra a LDU, pela Libertadores, porque se recupera de uma fratura no antebraço direito.

Nesta segunda-feira, 21, o próprio Daniel Alves compartilhou um dos vídeos no Twitter e escreveu: “estão com saudade de mim né? Calma gente, estou voltando”. Na sequência, postou uma foto em que aparece pensando e colocou a seguinte legenda: “Pensando responder algumas coisas….. ahhhh não, fiquei com preguiça!”. Por fim, o lateral publicou um vídeo em que aparece com um tantã na cabeça e escreveu que é “proibido ser feliz”, reproduzindo o ato de tocar o instrumento com as mãos.

Daniel Alves se lesionou no dia 27 de agosto, durante o jogo contra o Athletico-PR, no Morumbi, e teve que passar por uma cirurgia. Desde então, não jogou mais pelo São Paulo. Nos últimos dias, ele vinha treinando no clube, é verdade, mas ficou de fora da viagem para a decisiva partida diante da LDU, às 21h30 da próxima terça-feira, 22, pela 4ª rodada da Copa Libertadores da América. Se perder, o time tricolor dificilmente conseguirá vaga à próxima fase do torneio continental.

