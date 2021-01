IFFHS elege os 20 melhores goleiros da década com dois brasileiros; veja o ranking

Federação reuniu premiações anuais entre 2011 e 2020 para determinar os melhores arqueiros do período

EFE/ NEIL HALL Alisson está na lista de melhores goleiros da década da IFFHS



A Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS) têm anunciado nos últimos dias rankings com os melhores atletas da década (entre 2011 e 2020). Nesta quinta-feira, 14, a entidade publicou a lista com os 20 melhores goleiros do período com dois nomes brasileiros: Alisson Becker (Liverpool) e Ederson Moraes (Manchester City) apareceram em 11º e 20º lugares, respectivamente. O grande vencedor foi o alemão Manuel Neuer (Bayern de Munique), também eleito o melhor goleiro da última temporada pela Fifa, seguido de Gianluigi Buffon (Juventus) e Thibaut Courtois (Real Madrid). Segundo a Federação, a lista foi elaborada com nos rankings anuais de cada categoria e atribuído pontos. O primeiro colocado recebeu 20 pontos, o segundo 19 pontos, o terceiro colocado 18 pontos e assim por diante até 1 ponto para o vigésimo lugar.

Seguindo esses critérios, Manuel Neuer foi o grande vencedor por ter ganho 5 prêmios IFFHS anuais de melhor goleiro do mundo (2013, 2014, 2015, 2016, 2020), cinco prêmios UEFA e um prêmio FIFA para sua posição. Além disso, o arqueiro foi campeão mundial na Copa de 2014, vencendo a luva de ouro, ganhou duas UEFA Champions League com o Bayern (2013, 2020), 8 títulos da Bundesliga, 5 Taças da Alemanha e 2 Supercopas UEFA. Na temporada passada, Neuer igualou os feitos de Buffon e Iker Casillas (aposentado) como os recordistas de prêmios IFFHS, com cinco troféus cada. Confira abaixo o top 20 completo: