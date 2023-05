Imagem de Vinicius Júnior é destruída em pôster no estádio do Real Madrid 

Alguns vândalos destruíram a imagem de Vinicius Júnior em um pôster localizado no Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid. A foto de Karim Benzema, também presente no pôster, foi mantida intacta. De acordo com torcedores do clube espanhol, o ato de vandalismo ocorreu nesta semana, logo após o brasileiro ser novamente alvo de racismo no duelo contra o Valencia, no Mestalla. Desde então, o atacante revelado pelo Flamengo vem se manifestando contra o preconceito racial, liderando um movimento que ganhou repercussão mundial. Além do governo brasileiro exigir punições aos infratores, autoridades espanholas passaram a investigar os casos – até o momento, sete pessoas foram presas, sendo que três delas foram liberadas. A Federação Espanhola e LaLiga, órgão que rege o Campeonato Espanhol, prometeram ser mais severas em episódios de discriminação no esporte. Até mesmo a Organização das Nações Unidas (ONU) se pronunciou sobre a perseguição sofridas pelo jovem atleta.

Some people really have some biiig problems in their head…

No need to tell you who's face this was, and i can't remember it has been like this in the last week. pic.twitter.com/8WFiHrauNa

— Nils Kern (@nilskern17) May 24, 2023