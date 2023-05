ONU repudia ataques racistas contra Vinicius Júnior e cobra ações de entidades esportivas

Alto comissão da entidade para os Direitos Humanos, Volker Türk afirmou que os episódios são um ‘lembrete gritante’ do racismo que ainda existe no esporte

EFE/ Kai Forsterling Vinicius Júnior foi alvo de racismo no duelo do Real Madrid contra o Valencia



A Organização das Nações Unidas (ONU) se manifestou nesta quarta-feira, 24, contra os ataques racistas ao brasileiro Vinicius Júnior, do Real Madrid – o último caso ocorreu no domingo, 21, quando torcedores do Valencia chamaram o atacante de “macaco”. Alto comissão da entidade para os Direitos Humanos, Volker Türk afirmou que os episódios são um “lembrete gritante” do racismo que ainda existe no esporte. Além disso, o austríaco cobrou ações de entidades esportivas e até governamentais. “Eles (a Espanha) começaram a prender pessoas de forma muito rápida, mas também precisamos que quem organiza eventos esportivos leve essa questão muito a sério”, disse. “Está mais do que óbvio que precisamos olhar para a questão dos direitos humanos de uma forma mais ampla”, acrescentou. À imprensa, o representante da ONU também declarou que a organização irá redigir protocolos de como agir em casos de ataques racistas em eventos esportivos em geral. Até o momento, a policia espanhola prendeu sete pessoas por crime de ódio contra Vini Júnior, sendo que três homens já foram liberados. A Federação Espanhola também multou o Valencia e interditou parte de seu estádio, o Mestalla.