Infantino defende Mundial de Clubes como o ‘torneio mais bem-sucedido do mundo’

Presidente da Fifa destacou que a competição não será removida do calendário esportivo e que gerou receitas impressionantes, totalizando quase US$ 2 bilhões

Juan Mabromata/AFP O presidente da Fifa, Gianni Infantino (c), posa para foto ao lado dos ex-jogadores (da esq. para a dir.) Alessandro Del Piero (Itália), Kaká (Brasil), Roberto Baggio (Itália), Ronaldo (Brasil), Hristo Stoichkov (Bulgária) e Esteban Cambiasso (Argentina), ao lado do troféu do Mundial de Clubes da Fifa



Gianni Infantino, presidente da Fifa, fez declarações positivas sobre o Mundial de Clubes, considerando-o o “torneio mais bem-sucedido do mundo”. Durante uma coletiva de imprensa em Nova York, ele destacou que a competição não será removida do calendário esportivo e que gerou receitas impressionantes, totalizando quase US$ 2 bilhões, com uma média de US$ 33 milhões por jogo.

Na mesma ocasião, Infantino convocou Ronaldo, ex-jogador e ícone do futebol, para responder às críticas direcionadas ao torneio. O Fenômeno defendeu a competição, afirmando que as vozes contrárias vêm de pessoas sem credibilidade e ressaltou a paixão e o apoio dos torcedores, que são fundamentais para o sucesso do evento.

Além de Ronaldo, outros jogadores de destaque também participaram do evento, manifestando seu apoio ao Mundial. O ex-jogador Stoichkov, por exemplo, argumentou que as críticas relacionadas ao número de partidas são infundadas, fazendo uma comparação com outras competições que possuem formatos semelhantes.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Embora Infantino tenha sido questionado sobre o futuro do Mundial de Clubes, ele não se comprometeu a fornecer detalhes específicos. No entanto, assegurou que o torneio continuará a fazer parte do calendário da Fifa. A próxima edição está programada para 2029, com o Brasil entre os possíveis países-sede, concorrendo com Espanha, Marrocos e Arábia Saudita. O presidente da Fifa mencionou que mudanças podem ser consideradas, mas não entrou em detalhes sobre quais seriam essas alterações.

Publicada por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA