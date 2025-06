Infantino elogia desempenho dos clubes brasileiros no Mundial de Clubes: ‘Sucesso fantástico’

Presidente da Fifa também abordou a possibilidade de o Brasil ser o anfitrião da edição de 2029 do torneio

Manan VATSYAYANA/AFP Presidente da Fifa, Gianni Infantino, fez comentários positivos sobre a participação dos clubes brasileiros na Copa do Mundo de Clubes



O presidente da Fifa, Gianni Infantino, fez comentários positivos sobre a participação dos clubes brasileiros na Copa do Mundo de Clubes. Ele considerou a presença de quatro equipes nas oitavas de final um “sucesso fantástico”, ressaltando a importância do apoio dos torcedores do Brasil. Essa performance destaca a força do futebol nacional em competições internacionais. Infantino também abordou a possibilidade de o Brasil ser o anfitrião da edição de 2029 do torneio. Essa expectativa surge em um momento em que o país se prepara para sediar o Mundial feminino em 2027, o que poderia fortalecer ainda mais a imagem do Brasil como um centro de grandes eventos esportivos.

Além disso, o presidente da Fifa expressou seu desejo de que a Copa do Mundo de Clubes ocorra anualmente. Ele acredita que essa frequência poderia beneficiar clubes de diversas partes do mundo, aumentando a competitividade e a visibilidade do torneio. A Fifa, segundo Infantino, está avaliando os próximos passos a serem tomados após a edição atual. O dirigente também agradeceu aos torcedores brasileiros pelo apoio contínuo, enfatizando que a paixão pelo futebol no Brasil é um fator crucial para o sucesso do torneio.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA