Após goleada vexatória contra o Newcastle, Tottenham busca empate com o United na Premier League

Spurs saíram atrás do placar, mas igualaram o marcado em 2 a 2 no segundo tempo; próximo jogo é contra o Liverpool

EFE/EPA/DANIEL HAMBURY Tottenham e United fizeram o clássico da rodada na Premier League



O Tottenham conseguiu “se redimir” com sua torcida nesta quinta-feira, 27, após levar uma goleada por 6 a 1 do Newcastle no fim de semana. Os Spurs receberam o Manchester United, em casa, e buscaram o empate por 2 a 2 na Premier League. O resultado coloca o Tottenham em 5º, com vaga na Liga Europa, e o United se mantém em 4º, na zona de classificação para a Liga dos Campeões. A partida teve dois tempos distintos. No primeiro tempo o United dominou e abriu o placar aos 7 minutos, com Sancho. Aos 44, Rashford ampliou. No segundo tempo foi a vez dos Spurs reagirem. Aos 11, Porro aproveitou rebote e diminuiu. Aos 34, Kane passou a bola para Son que deixou tudo igual. A torcida reconheceu o esforço e aplaudiu a equipe ao final do jogo. Na próxima rodada o United enfrenta o Aston Villa, enquanto o Tottenham faz clássico contra o Liverpool.