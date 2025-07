Inglaterra goleia Holanda e respira na Euro Feminina; França vence e mantém 100% de aproveitamento

Último jogo da fase de grupos do Grupo D, acontece no domingo (13), às 16h; França, Holanda e Inglaterra lutam pelas vagas na próxima fase da competição

Photo by Fabrice COFFRINI / AFP Atacante inglesa #07 Lauren James comemora após marcar o terceiro gol da partida com seu companheiro de equipe, o zagueiro inglês #05 Alex Greenwood (D), enquanto a meio-campista inglesa #10 Ella Toone e a meio-campista inglesa #08 Georgia Stanway se juntam, durante a partida de futebol do Grupo D da Eurocopa Feminina da UEFA 2025 entre Inglaterra e Holanda no Estádio Letzigrund em Zurique



O último jogo do Grupo D da Eurocopa Feminina vai pegar fogo. Isso porque três seleções tem chances de avançarem para as quartas de final. A França goleou país de País de Gales, que foi eliminado da competição, e chegou a 100% de aproveitamento, somando seis pontos. Já a Inglaterra, que também entrou em campo nesta quarta-feira (9), chegou a sua primeira vitória na competição, somando seus primeiros três pontos, a mesma pontuação da Holanda. As inglesas tinham perdido o primeiro jogo para as francesas, e agora, na última rodada, enfrenta o País de Gales em busca de uma vaga nas quartas de final para tentar manter o título da competição, já que são as atuais campeãs do torneio. O último jogo da fase de grupos do Grupo C, acontece no domingo (13), às 16h. A França vai encarar a Holanda enquanto a Inglaterra tem o País de Gales pela frente.

França x País de Gales

Os primeiro minutos do jogo entre França e País de Gales começou com um domínio das francesas, que era as favoritas para vencerem o jogo contra as estreantes da competição. Les Blues até saíram na frente, logo no começo do jogo, com Clara Matéo, após um bate e rebote dentro da área, em que a bola sobrou nos pés dela para marcar. Mas o revés não intimidou as galesas, que foram para cima e chegaram ao empate com Jess Fishlock, após um contra-ataque e uma bobeada da defesa francesa.

Com o jogo empatado, a partida ficou equilibrada e as francesas tiveram dificuldade para superar as galesas, apesar de ser a equipe que mais criou e chegou ao gol adversário. O placar, no entanto, mudou no final do jogo quando a arbitragem marcou pênalti a favor das francesas. Diani foi para a cobrança e marcou. Esse foi seu 31º gol com a camiseta da França. A jogadora de Gales até defendeu com a pontinha do pé, mas a bola acabou entrando.

Com 2 a 0 no placar, não ficou difícil para que a França ampliasse o resultado na segunda etapa. Majri fez o terceiro em uma bobeada da goleira galesa, que tentou driblar a atacante francesa, e perdeu a bola, e o quarto com Geyoro. A França vai para o último jogo em busca de mais uma vitória para garantir a primeira posição do Grupo D.

Inglaterra x Holanda

Vinda de uma derrota para a França, o primeiro revés de Sarina Wiegman em uma Eurocopa, a Lionesses precisavam vencer para seguirem sonhando em conseguir o segundo título. Diante da Holanda, antiga equipe na treinadora holandesa e campeãs de 2017, a Inglaterra mostrou o porquê é uma das principais apostas deste ano para ficar com o troféu. Venceram a Holanda por 4 a 0, com direito a dois gols de Lauren James, um de Georgia Stanway e um de Ella Toone. Agora, contra o País de Gales na última rodada, precisam vencer ou empatar, e torcer para que a Holanda seja derrotado pela França, para conseguir avançar direito para as quartas de final. As inglesas ocupam, atualmente, a segunda posição, a frente das holandesas por causa do saldo de gols.