Alemanha e Suécia vencem e avançam às quartas da Euro Feminina

Seleções se enfrentam no sábado (12), às 16h, para decidir a primeira colocação do Grupo C

Photo by WILLIAM WEST / AFP Lea Schuller marca segundo gol da Alemanha na vitória contra a Polônia



Alemanha e Suécia garantiram, nesta terça-feira (8), suas vagas nas quartas de final da Eurocopa Feminina. As seleções somaram duas vitórias na fase de grupos e, na próxima e última rodada, se enfrentam para saberem que vai garantir a primeira posição do Grupo C. O jogo está marcado para sábado (12), às 16 horas, mesmo horário que Dinamarca e Polônia, que perderam os dois jogos se enfrentam para tentarem sair da competição, somando pelo menos um ponto.

Alemanha x Dinamarca

Maior campeã da Eurocopa Feminina, a Alemanha entrou em campo nesta terça buscando a vitória para se classificar antecipadamente para a próxima fase da competição e sonhar com o nono caneco. As alemãs, até chegaram a abrir o placar com 17 minutos, em um chute de Sarai Linder, mas a arbitragem pegou impedimento no lance e anulou o gol porque a bola bateu em Sjoeke Nusken. Aos 5 minutos foi a vez da Dinamarca responder. Em uma bobeada da defesa da Alemanha, Amalie Vangsgaard não desperdiçou e mandou para o fundo do gol.

Na volta para o segundo tempo, veio a reação alemã. Após um pênalti em Linda Dallman, Sjoeke Nusken foi para cobrança e marcou. 10 minutos depois veio a virada, com Lea Schuller, que recebeu a bola sozinha dentro da área. A Com a vitória, a Alemanha chegou a seis pontos, mas ocupa a segunda posição por causa do saldo de gols.

Polônia x Suécia

Outra campeã que já está na próxima fase é a Suécia. Primeira vencedora da Eurocopa, lá em 1984, ela foi em busca da vitória contra a Polônia para seguir sonhando com o segundo título do torneio. Conseguiu. O primeiro gol saiu em um cruzamento pela direita, em que a bola parou na cabeça de Stina Blackstenius, para que ela mandasse par ao fundo do gol. O segundo gol veio já na etapa final do jogo, mais uma vez em uma jogada pela direita, só que dessa vez quem cabeceou foi Kosovaro Asllani. Lina Hurting, aproveitou a cobrança de escanteio, e também de cabeça, mandou para o fundo do gol para fazer o terceiro da Suécia e confirmar a classificação para as quartas de final.