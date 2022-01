Inglaterra ou Espanha? Erling Haaland dá dica sobre futuro após saída do Borussia Dortmund

Cobiçado por diversos clubes europeus, o atacante norueguês é uma das sensações no futebol atual

Reprodução/ Twitter Haaland está prestes a sair do Borussia Dortmund e ainda não revelou seu destino



Erling Haaland é um dos atacantes mais cobiçados do mundo do futebol. Aos 21 anos, o norueguês está com os dias contados no Borussia Dortmund e seu nome circula por diversos clubes como Liverpool, Manchester City, Chelsea, Manchester United, Barcelona e Real Madrid. Mas parece que o jogador já sabe para onde vai. Passando as férias em Marbella, Haaland teria respondido a um torcedor “Vou jogar aqui, na Espanha“, de acordo com o Diário ‘As’. O agente de Haaland, Mino Raiola, já levantou a dúvida de que ele pode ir para o lado catalão. “Haaland poderia esperar pelo Barcelona? Ele pode esperar por qualquer um”, disse em entrevista à NOS. “Vamos procurar a melhor opção para ele e não posso descartar mais um ano em Dortmund. Teoricamente, isso ainda é possível”, completou. Em Dortmund desde 2019, o camisa 9 tem números impressionantes: são 75 jogos e 76 gols. Em duas duas temporadas no Red Bull Salzburg foram 27 jogos e 29 gols.