Técnico uruguaio Paulo Pezzolano entra no radar do Cruzeiro

Treinador de 38 anos foi consultado e vê com bons olhos a proposta da equipe mineira

Reprodução / Instagram @pezzolanodt Treinador esteve nos últimos três anos no Pachuca do México



Depois da demissão de Vanderlei Luxemburgo, o Cruzeiro pode ter um técnico estrangeiro no comando em 2022. De acordo com a rádio Itatiaia, o uruguaio Paulo Pezzolano entrou no radar da equipe de Ronaldo Fenômeno e vê com bons olhos a proposta. Aos 38 anos de idade, o treinador também recebeu propostas do futebol argentino, mas a preferência é vir ao Brasil. Pezzolano tem uma carreira curta como treinador. Ele estreou em 2016 no Torque-URU levando a equipe da segunda para a primeira divisão, e no ano seguinte se mudou para o Liverpool de Montevidéu, onde foi campeão do Clausura. Em 2019 assumiu o comando do Pachuca-MEX de onde saiu no ano passado. A gestão Ronaldo Fenômeno, que comprou o Cruzeiro em dezembro, está fazendo ajustes e cortes no clube. Além de demitir Luxemburgo, a nova diretoria também rescindiu contrato de jogadores que tinham acabado de ser anunciados, como do lateral Pará.