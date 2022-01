Whindersson divulga data de luta contra Popó, que provoca: ‘Tomou coragem?’

Humorista vai enfrentar o tetracampeão mundial de boxe no dia 29 de janeiro

Reprodução/Instagram/popofreitas/01.01.2022 Popó e Whindersson Nunes vão se enfrentar no ringue no final de janeiro



A aguardada luta de boxe entre o humorista Whindersson Nunes e o ex-pugilista Popó ganhou uma data. O artista fez o anuncio na última sexta-feira, 31, nas redes sociais: “Data marcada para a luta com Popó, dia 29 de janeiro”. Nos comentários da publicação, o tetracampeão mundial de boxe provocou seu adversário e avisou que não pegará leve com o humorista. “Tomou coragem, Whindersson? Agora eu te pego! Boxing glove confirmado, 2022 já começa quente! 29 de janeiro vem aí! E eu nunca subi em cima do ringue para brincar! Não será essa a primeira vez!”. Em setembro do ano passado, Whindersson acabou se lesionando em um treino de boxe. Na ocasião, ele disse nas redes sociais que foram constados nos exames uma lesão no bíceps direito e na escapula esquerda. O humorista comentou ainda que faria fisioterapia e só passaria por uma cirurgia “para puxar o músculo do braço de volta” após a luta contra Popó. Desde que anunciaram que se enfrentariam no ringue, eles estão trocando provocações nas redes sociais. Quem será que levará a melhor?