Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, recebe título de cidadão paulistano: ‘Hoje sou mais um de vós’ 

Em evento realizado no Salão Nobre da Câmara Municipal de São Paulo, o português foi exaltado por políticos, como o vereador Toninho Vespoli, autor do projeto

Reprodução/YouTube/Câmara Municipal de São Paulo Abel Ferreira recebeu o título de cidadão paulistano da Câmara Municipal



A Câmara Municipal de São Paulo concedeu nesta sexta-feira, 23, o título de cidadão paulistano ao português Abel Ferreira, treinador do Palmeiras. Em evento realizado no Salão Nobre da Câmara, o técnico foi exaltado por figuras públicas, como o vereador Toninho Vespoli, autor do projeto que foi aprovado em abril. Em discurso, o comandante palmeirense se emocionou e disse que se sente à vontade na capital paulista. “Eu me sinto paulistano desde o primeiro dia que cheguei. Sempre me respeitaram de forma cordial e simpática. Pra mim, o futebol é muito mais do que só no nosso clube, é algo que cada um de nós deve gostar e respeitar os nossos adversários. Eu, como ser humano que sou, e agora cidadão paulistano também, tenho medos, receios, minhas fraquezas, nem sempre sou um bom pai, marido e treinador, mas procuro acima de tudo aprender com meus erros e seguir em frente e ser melhor… A diferença de um vencedor para um perdedor não é a quantidade de títulos que tem, é quantidade de vezes que é capaz de se levantar quando nós caímos. Foi assim que eu aprendi a caminhar, cair, levantar, começar a correr e seguir em frente”, declarou.

“Falando de uma frase que está no brasão de uma das maiores cidades do mundo, que é São Paulo, que diz que “não sou conduzido, conduzo”. Eu cheguei e disse que todos somos um. O Brasil é uma grande potencia não só pelo tamanho do pais, mas pelo tamanho da criatividade das pessoas… Sempre disse que aqui as pessoas sabem receber. É uma grande honra, grande orgulho receber esse titulo de cidadão paulistano. Espero aprender com meus erros e estar cada vez mais à altura de representar uma das maiores cidades do mundo. Não estou aqui como palmeirense ou treinador, hoje sou mais um vós. Hoje me sinto um cidadão paulistano”, acrescentou Abel Ferreira, que também recebeu homenagens de Silvia Grecco, secretária municipal da pessoa com deficiência da cidade de São Paulo, Jorge Perez, secretário executivo de esportes do estado de São Paulo, Marco Gama, conselheiro do Palmeiras, e Ana Virginia Bento, representante da torcida.

Contratado pela diretoria do Palmeiras em 2020, Abel Ferreira já é considerado um dos melhores técnicos da história do clube. Além de levar o time ao bicampeonato da Libertadores da América, o treinador português também venceu a Copa do Brasil (2020), a Recopa Sul-Americana (2022) e o Paulistão (2022). Nesta temporada, ele ainda está muito perto de levantar a taça do Brasileirão – restando onze rodadas para o término da competição, Verdão lidera com 8 pontos de vantagem. “Futebol é minha profissão, minha paixão, mas sei que nem sempre sou o melhor exemplo. É verdade que fora sou tímido. Se me perguntassem dez anos atrás se era capaz estar em frente a uma plateia e dizer uma palavra que fosse, eu diria que não, que era impossível. Através da leitura, educação, fui crescendo, sou capaz de estar numa plateia dessas e dizer o que vai no meu coração. Para mim, a maior ferramenta que o ser humano pode ter é o acesso a educação e formação”, finalizou.