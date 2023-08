Marcos Leonardo volta a treinar no Santos em meio a impasse sobre transferência para a Roma

Após uma semana fora, atacante retornou depois de ‘ultimato’ de Alexandre Gallo no domingo

Reprodução/ twitter @SantosFC Marcos Leonardo ficou uma semana sem comparecer aos treinos do Santos



O atacante Marcos Leonardo, de 20 anos, voltou a treinar com o Santos nesta terça-feira, 15, após não participar do jogo contra o Fortaleza, disputado no domingo pelo Brasileirão, onde o Peixe foi goleado por 4 a 0. Ao longo da semana passada, o atacante não participou de nenhum treinamento, em meio a um desacordo com a diretoria. Com uma proposta da Roma, ele deseja sair na atual janela de transferências da Europa, mas o clube do litoral paulista quer segurá-lo até o final do ano. Nesta terça o Santos publicou um vídeo nas redes sociais, mostrando Marcos Leonardo participando das atividades no CT Rei Pelé. “O Menino da Vila ML no treinamento”, diz a publicação. Com isso, o jogador deve estar à disposição para o duelo com o Grêmio, marcado paras 16h de domingo. O retorno aos treinos acontece após um ultimato público de Alexandre Gallo, que chegou ao clube na semana passada para assumir o cargo de coordenador técnico no lugar do demitido Paulo Roberto Falcão. Depois da coletiva do técnico Diego Aguirre, no domingo, Gallo se colocou à disposição dos jornalistas para falar sobre questões internas e disse que a diretoria já considerava acionar a Justiça caso o atleta não se reapresentasse.

“Nós conversamos com o representante, com o atleta. Da nossa parte, temos uma definição. Espero muito contar com ele a partir de segunda-feira, nos treinamentos, nos trabalhos, de uma maneira efetiva. Se isso não acontecer, o Santos irá tomar suas precauções, temos um departamento jurídico bastante competente. Mas, de maneira alguma a gente que chegar em uma situação que leve para esse lado”, afirmou o dirigente. A derrota para o Fortaleza fez o Santos terminar o primeiro turno do Brasileirão dentro da zona de rebaixamento, em 17º lugar, com 18 pontos. Com apenas uma vitória nos últimos 18 jogos – somando todas as competições – o time alvinegro joga no Grêmio na Vila Belmiro, no próximo domingo, dessa vez com os portões abertos, após a redução da punição de jogos sem torcida aplicada por confusão com o Corinthians.

*Com informações do Estadão Conteúdo