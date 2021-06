Inglaterra x Alemanha e Bélgica x Portugal: Veja todos os confrontos das oitavas da Eurocopa

Fase eliminatória começa no próximo sábado, dia 26; todas as partidas serão transmitidas no Brasil pelo SporTV

A fase de grupos da Eurocopa 2020 acabou nesta quarta-feira, 23, com a definição de todos os confrontos para as oitavas de final, que serão disputadas entre os dias 26 (sábado) e 29 (terça-feira) em oito sedes pelo continente. Alguns dos duelos se destacam, entre eles Inglaterra e Alemanha, que se enfrentam na terça-feira, em Wembley. As seleções já definiram a Copa do Mundo de 1966, vencida pelos ingleses por 4 a 2. A disputa entre Bélgica e Portugal também promete muito. Com o maior goleador da história da competição (Cristiano Ronaldo) de um lado e a primeira colocada no ranking de seleções da Fifa do outro, o jogo de domingo, em Sevilla, deve manter o alto nível dos confrontos da primeira fase. Todos os jogos da Eurocopa estão sendo transmitidos pelo canal SporTV.

Confira abaixo todos os duelos das oitavas da Eurocopa e horários:

Sábado, dia 26

13h – País de Gales x Dinamarca

16h – Itália x Áustria

Domingo, dia 27

13h – Holanda x República Tcheca

16h – Bélgica x Portugal

Segunda-feira, dia 28

13h – Croácia x Espanha

16h – França x Suíça

Terça-feira, dia 29

13h – Inglaterra x Alemanha

16h – Suécia x Ucrânia