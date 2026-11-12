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Inglaterra x Croácia: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Partida válida pela Liga das Nações da UEFA

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harry kane
Harry Kane Glyn KIRK / AFP

Inglaterra e Croácia se enfrentam nesta quinta-feira (12), às 16h45, pela Liga das Nações da UEFA.

Na reta final da fase de grupos da Liga das Nações da UEFA 2026/27, Inglaterra e Croácia se enfrentam no Estádio de Wembley, com objetivos distintos no Grupo A3. Os ingleses ocupam a vice-liderança com 9 pontos (três vitórias consecutivas após a derrota na estreia para a líder Espanha, incluindo uma goleada por 7 a 0 sobre os próprios croatas em outubro) e garantem matematicamente a vaga nas quartas de final com um simples empate em Londres, além de precisarem vencer para seguir na briga pela primeira colocação geral da chave. Já a Croácia aparece na terceira posição com 3 pontos, não tem mais chances de alcançar o mata-mata e entra em campo lutando para evitar o rebaixamento direto à Liga B — assegurando ao menos a vaga na repescagem de permanência caso vença em Wembley e a lanterna Tchéquia (0 ponto) não supere os espanhóis.

Onde assistir Inglaterra x Croácia ao vivo

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