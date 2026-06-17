Inglaterra x Croácia: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Confronto é válido pelo Grupo L da Copa do Mundo nesta quarta-feira (17), às 17h (de Brasília)

Inglaterra e Croácia entram em campo nesta quarta-feira (17), às 17h (de Brasília), em partida pelo Grupo L da Copa do Mundo de 2026, no AT&T Stadium, em Arlington, Estados Unidos.

Integram o Grupo L do Campeonato Mundial de Futebol da FIFA, além de Inglaterra e Croácia, as seleções de Gana e do Panamá.

Onde assistir Inglaterra x Croácia ao vivo

A partida, que faz parte do calendário da fase de grupos da Copa do Mundo, será transmitida ao vivo pelo SporTV, SBT, CazéTV, Globo, GE TV e N Sports, com início às 17h (de Brasília).