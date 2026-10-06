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Inglaterra x Tchéquia: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Inglaterra x Tchéquia se enfrentam pela Nations League nesta terça-feira, às 15h45, em Wembley ; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão.

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Inglaterra x Tchéquia: onde assistir ao vivo, horário e transmissão
A Inglaterra ocupa atualmente a 2ª colocação, com 6 pontos HEULER ANDREY/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO

Inglaterra x Tchéquia se enfrentam nesta terça-feira, dia 6, às 15h45, em Wembley, pela Nations League. O duelo acontece pela 4ª rodada da competição e coloca frente a frente duas equipes em momentos distintos no campeonato.

A Inglaterra ocupa atualmente a 2ª colocação do grupo 3, com 6 pontos, e busca vencer de novo após duas vitórias. Do outro lado, a Tchéquia aparece em 4º lugar, sem pontos, e tenta vencer na competição.

Onde assistir Inglaterra x Tchéquia ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelo SporTV, com início da transmissão às 15h45.

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