Inglaterra x Tchéquia: onde assistir ao vivo, horário e transmissão
Inglaterra x Tchéquia se enfrentam nesta terça-feira, dia 6, às 15h45, em Wembley, pela Nations League. O duelo acontece pela 4ª rodada da competição e coloca frente a frente duas equipes em momentos distintos no campeonato.
A Inglaterra ocupa atualmente a 2ª colocação do grupo 3, com 6 pontos, e busca vencer de novo após duas vitórias. Do outro lado, a Tchéquia aparece em 4º lugar, sem pontos, e tenta vencer na competição.
Onde assistir Inglaterra x Tchéquia ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pelo SporTV, com início da transmissão às 15h45.
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