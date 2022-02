Insatisfeito com o técnico? Cristiano Ronaldo manda recado após vitória do Manchester United 

O diário ‘AS’, da Espanha, noticiou que o craque está insatisfeito com Ralf Rangnick, técnico interino dos ‘Diabos Vermelhos’

Cristiano Ronaldo estampou as manchetes dos jornais europeus, no fim de semana passado, após o diário “AS”, da Espanha, noticiar que o craque está insatisfeito com Ralf Rangnick, técnico interino do Manchester United até o fim da temporada. De acordo com a publicação, o atacante afirmou que o treinador “não tem nível” para trabalhar nos Diabos Vermelhos. Após a vitória por 2 a 0 sobre o Brighton, no Old Trafford, na última terça-feira, 15, o astro tratou de mandar um recado para a torcida, esfriando as especulações de um clima ruim no vestiário do clube.

“De volta aos trilhos! Ninguém desiste e só há uma maneira de voltar ao caminho certo: trabalho duro, trabalho em equipe, trabalho sério. Tudo o resto é apenas barulho”, escreveu o craque português em sua conta oficial no Instagram, em um post com sua foto comemorando o gol na partida – o tento, inclusive, findou o jejum de seis jogos de Cristiano Ronaldo sem balançar as redes. No Campeonato Inglês, o Manchester United ficou para trás em uma sonhada disputa de título e está na quarta colocação, tendo foco em garantir uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa. A única chance do clube de ser campeão na temporada, aliás, é o torneio europeu. Depois de uma fase de grupos conturbada, o time conseguiu avançar às oitavas de final como líder graças aos gols decisivos de Cristiano Ronaldo. O adversário na próxima fase será o Atlético de Madrid e o jogo de ida será realizado nas semana que vem, na Espanha.