Hernán Crespo, ex-São Paulo, diz que treinar a seleção brasileira seria um ‘sonho’

Foto: MAURO HORITA/ESTADÃO CONTEÚDO Hernán Crespo tirou o São Paulo da fila de títulos



Hernán Crespo deixou o São Paulo em outubro do ano passado. Apesar de sair do Tricolor com o time perto da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o treinador foi o responsável por tirar o clube de uma fila de quase nove anos, ganhando o Paulistão no início da temporada passada. Atualmente sem emprego, o argentino concedeu entrevista ao jornal esportivo “Olé” e admitiu que seria um “sonho” comandar a seleção brasileira. “Foi lindo. Fui muito bem tratado no São Paulo e no Brasil, por isso seria um sonho treinar a Amarelinha”, disse o ex-atacante, um dos maiores artilheiros da história da Albiceleste.

“Seria um desafio. Sabem por quê? Me inspira. A seleção argentina está por cima de tudo, mas seria um desafio geral, até educacional. Para mostrar que (argentinos e brasileiros) podemos conviver, estar juntos. Me parece que para o mundo esportivo seria muito bom romper estas estruturas. Seria socialmente bacana. Um argentino treinando a seleção brasileira seria ótimo”, acrescentou Crespo, que foi demitido em 13 de outubro do ano passado, após um empate do São Paulo em 0 a 0 com o Cuiabá. Na entrevista ao diário local, o atual treinador, identificado com o River Plate, rechaçou a hipótese de trabalhar no rival Boca Juniors.