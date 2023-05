Inter de Milão domina, vence Milan com facilidade e se aproxima da final da Liga dos Campeões 

Com um começo avassalador, time dirigido por Simone Inzaghi construiu a vitória em dez minutos com gols de Dzeko e Mkhitaryan

EFE/EPA/ROBERTO BREGANI Inter de Milão venceu o Milan na primeira partida da semifinal da Liga dos Campeões



A Inter de Milão obteve um excelente resultado nesta quarta-feira, 10, ao derrotar o Milan por 2 a 0, no San Siro, pela primeira semifinal da Liga dos Campeões 2022/23. Com um começo avassalador, o time dirigido por Simone Inzaghi construiu a vitória em dez minutos no Derby Della Madonnina. Primeiro, o bósnio Edin Dzeko abriu o placar, aproveitando cobrança de escanteio de Çalhanoglu, aos sete minutos. Logo depois, aos 10 minutos, Mkhitaryan recebeu de Di Marco, entrou na área e encheu o pé para ampliar. O resultado deixa a Internazionale em situação bem confortável para o embate de volta, marcado para a próxima terça-feira, 16, no mesmo estádio. Os rossoneros, por sua vez, precisam de um triunfo por três gols de diferença para avançar à final. Quem passar terá pela frente Manchester City ou Real Madrid – o duelo no Santiago Bernabéu, na Espanha, terminou empatado em 1 a 1.

O primeiro tempo foi de domínio completo da Inter de Milão. Mesmo atuando num estádio lotado de torcedores do Milan, o conjunto liderado por Inzaghi se impôs, balançando as redes duas vezes em 10 minutos. Além dos gols de Dzeko e Mkhitaryan, os nerazzurris acertaram a trave com Çanalhogu e assustaram com chute de Dumfries. O centroavante Lautaro Martínez ainda sofreu um pênalti, mas a infração foi anulada após interferência do VAR. Sem esboçar reação, os rossoneros desceram para o vestiário com apenas um chute para fora. No retorno do intervalo, a partida ficou mais equilibrada, com o Milan tendo mais presença ofensiva e incomodando com Origi, pelo lado esquerdo do ataque. A melhor chance foi um arremate no poste de Tonali. A Inter, por sua vez, quase marcou o terceiro com Dzeko, que parou no goleiro Maignan.