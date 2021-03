Inter de Milão é criticada na web após anunciar troca de escudo 

O clube italiano definiu o novo desenho como ‘minimalista, elegante e voltados às novas gerações’, mas muitos torcedores não o aprovaram

Reprodução/Inter de Milão Novo escudo da Inter de Milão



A Inter de Milão, um dos clubes mais tradicionais e expressivos da Itália, anunciou na manhã desta terça-feira, 30, o seu novo escudo. “Minimalista, elegante e voltados às novas gerações”, definiu em sua conta no Twitter. A mudança, algo que já aconteceu com outros gigantes, como a Juventus, no entanto, não agradou. Nas redes sociais, muitos torcedores compararam o desenho parecido com a logomarca da empresa automobilística Volkswagen. Além disso, vários internautas afirmaram que eram fãs do antigo escudo do time. Veja algumas reações abaixo.

I M FC Internazionale Milano.

O que sou hoje é fruto do que sempre fui.

Aberto ao mundo, enraizado em uma cidade.#IMInter pic.twitter.com/eDyTJnLSwq — Inter (@Inter_br) March 30, 2021

Inter de Milão tinha um dos escudos mais bonitos do futebol. Agora terá um escudo mais comercial, porém bem menos agradável aos olhos. Se há um consolo, ainda é bem mais bonito que o da Juventus. — João Paulo Gonçalves dos Santos (@jpgdsantos) March 30, 2021

Que lixo não reconheço mais a inter de Milão https://t.co/KFcLa6rVe1 — Jean Pyerre 🇪🇪 (@mirandaduartx) March 30, 2021

Novo escudo da Inter de Milão. Difícil opinar. Achava o outro um dos mais bonitos do futebol. pic.twitter.com/vuH9gpUjZF — Bruno Brum (@brunohbrum) March 30, 2021

escudo novo da inter de milão tá deprimente — Dinizin (@diniz_jon) March 30, 2021

Parabéns pela merda que fizeram, por isso que nao sao o maior nem de Milão https://t.co/U3JMGEAxTL — pedro (@ppedroo19) March 30, 2021

O que a Inter de Milão fez com um dos escudos mais bonitos do Mundo? 🤦🏽‍♂️ — Jones (@Jones_Lira) March 30, 2021