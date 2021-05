Inter de Milão vence o Crotone e conquista o Campeonato Italiano após 11 anos

Confirmação do título veio neste domingo após a Atalanta, vice-líder, empatar com o Sassuolo em 1 a 1

Reprodução/ Twitter @Inter

O título do Campeonato Italiano mudou de mãos depois de 11 anos. Neste domingo, 2, a Inter de Milão sagrou-se campeã mesmo sem entrar em campo depois de vencer o Crotone por 2 a 0 ontem, faltando três rodadas para o fim do torneio. A conquista foi possível depois que o Sassuolo empatou em 1 a 1 com a vice-líder Atalanta, não dando mais condições dos adversários alcançarem a Inter, que tem 82 pontos contra 69 da Atalanta. O título quebra uma sequência de nove conquistas consecutivas da Juventus, time de Cristiano Ronaldo. Antes deles apenas o Milan venceu na temporada 2010/11. Uma multidão se juntou no Duomo de Milão para comemorar a conquista.

No jogo deste sábado, 1º, a Inter de Milão dominou no começo ao fim, mas foi somente no segundo tempo que conseguiu balançar as redes. Aos 24 minutos, Eriksen abriu o placar e nos acréscimos Hakimi ampliou para 2 a 0. Na partida entre Sassuolo e Atalanta, os vice-líderes saíram na frente aos 32 minutos com Gosens, mas levaram o empate em lance de pênalti aos 17 minutos do segundo tempo com Berardi. Gollini e Marlon ainda foram expulsos durante o jogo. Na próxima rodada, a Inter enfrenta o Sampdoria, no sábado, dia 8, em casa.