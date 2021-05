Santos empata com o RB Bragantino e fica em situação complicada no Campeonato Paulista

Equipe santista teve dois gols anulados e se manteve em terceiro no Grupo C

Reprodução/ Twitter Santos e RB Bragantino empataram em 1 a 1



O Santos não conseguiu se recuperar das últimas quatro derrotas e ficou apenas no empate em 1 a 1 na noite deste sábado, 1º, no Campeonato Paulista. Desta vez o adversário foi o RB Bragantino na 10ª rodada do campeonato estadual, em Bragança Paulista. Apesar do resultado, o Santos começou o jogo com tudo. Logo no primeiro minuto marcou com Marcos Leonardo, mas o lance foi anulado por impedimento. Com o passar dos minutos, o Bragantino conseguiu suas primeiras chances e aos seis minutos, Ytalo recebeu um bom passe e chegou chutando, mas o goleiro João Paulo fez boa defesa. Aos 26, Claudinho bateu de primeira e acertou a meta, abrindo o placar no Nabizão. O Santos ainda tentou chegar duas vezes, mas não foi efetivo.

Na volta do intervalo, a equipe santista novamente veio com intensidade e igualou o marcador no primeiro minuto. Lucas Braga recebeu de Marinho, chutou de esquerda e colocou a bola pra dentro do gol. O Bragantino foi para o ataque e teve três boas chances, mas foi o Santos que balançou as redes de novo. Aos 16, Jean Mota aproveitou uma sobra de bola, bateu firme e acertou o ângulo de Cleiton, mas o lance foi revisado pelo VAR por posicionamento incorreto de Marinho no início da jogada. O mesmo Jean Mota ainda teve oportunidade de marcar novamente em um lance de falta. Aos 39, Claudinho finalizou de fora da área e forçou uma grande defesa de João Paulo.

O resultado deixa o Santos em terceiro no Grupo D, um ponto atrás do Guarani e sete atrás do Mirassol, que é o líder da chave. No entanto os dois têm um jogo a menos. Faltando duas rodadas para o fim da primeira fase, a equipe da Baixada Santista ainda consegue avançar, mas tem que torcer contra o Guarani e vencer as duas partidas. O RB Bragantino é o líder do Grupo C e está classificado para a fase mata-mata.