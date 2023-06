PSG e Real Madrid chegam a ‘acordo’ por Mbappé, mas valor é impasse

Time parisiense não aceita vender o atacante por menos de R$ 1,3 bilhão; seu contrato vai até junho de 2024

Yoan Valat/EFE Mbappé tem contrato com o PSG até junho de 2024 e já manifestou o desejo de sair da equipe após o fim do vínculo



Segundo a imprensa francesa, a novela sobre o futuro de Kylian Mbappé está próxima de ter um desfecho. Com apenas mais um ano de contrato com o Paris Saint-Germain (PSG), o atacante francês pode deixar o clube nesta janela de transferência, para não sair de graça no próximo ano. O maior interessado é o Real Madrid, mas o valor de R$ 1,3 bilhão é um impasse. Veículos como o ‘PSG Community’ e ‘The Sun’ noticiam que Florentino Pérez, presidente dos merengues, já combinou com o PSG que Mbappé irá para a Espanha ainda em 2023. No entanto, o PSG não aceitará, neste momento, valores inferiores a 250 milhões de euros (R$ 1,3 bilhão, na cotação atual). O valor é o impasse na negociação. Os 250 milhões seriam divididos em duas partes: 200 milhões pagos assim que a transferência se concretizar, e 50 milhões de euros adicionais, com cláusulas de produtividade e conquistas coletivas – Bola de Ouro e Liga dos Campeões, por exemplo. Nesta temporada, o Real Madrid liberou alguns jogadores do elenco, como Benzema e Hazard e busca um atacante de peso.

Apenas Jude Bellingham foi anunciado até o momento pelo valor de 103 milhões de euros (cerca de R$ 542,8 milhões) sendo o segundo jogador mais caro da história do Real Madrid. O acordo também incluiu variáveis em bônus que podem chegar a R$ 162 milhões. De acordo com o jornal The Sun, o PSG enxerga como “traição” a forma como Mbappé está lidando com sua situação contratual na França. Apesar de já haver um acordo informal com o Real Madrid, a diretoria parisiense ainda tem esperança de reverter a situação com a chegada do técnico Luis Enrique com uma possível extensão de contrato até 2025. A renovação permitiria que o PSG tivesse mais tempo para negociar a venda de Mbappé. O atacante, inclusive, já manifestou o desejo de continuar no clube para a temporada 2023/2024. “Já respondi a essa pergunta (onde jogarei após as férias). Meu objetivo é permanecer no PSG na próxima temporada. É minha única opção no momento e estou pronto para voltar na reapresentação”, afirmou.

*Com informações do Estadão Conteúdo