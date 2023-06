STJD pune Vasco com 30 dias sem torcida após confusão em São Januário

No revés para o Goiás, torcedores do clube carioca lançaram sinalizadores no gramado e depredaram o estádio

BRENO MATOS/ONZEX PRESS E IMAGENS/ESTADÃO CONTEÚDO Vasco foi derrotado pelo Goiás em pleno São Januário



O Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) decidiu punir o Vasco pelos atos de vandalismo de seus torcedores na derrota para o Goiás, na noite da quinta-feira, 22, em São Januário. Presidente do Tribunal, José Perdiz determinou que o Cruz-Maltino jogue sem torcida, até mesmo como visitante, pelos próximos 30 dias, até que a confusão ocorrida no Rio de Janeiro seja julgada. No revés para o Esmeraldino, torcedores do clube carioca lançaram sinalizadores no gramado e depredaram o estádio. Os jogadores deixaram o campo protegidos pela Polícia Militar. De acordo com o árbitro Jean Pierre Gonçalves Lima, o carro da arbitragem foi avariado com pedras, sendo amassado, arranhado e quebrado.

“A referida decisão se pauta na ordem Jurídica Desportiva, proporcionalidade e razoabilidade, tendo em vista que os fatos ocorridos na partida em questão são inaceitáveis perante a sociedade e ao Futebol Brasileiro”, disse o presidente do STJD. “Toda e qualquer manifestação com uso de violência será devidamente repreendida e sancionada por este Tribunal”, acrescentou. A pena é a mesma sofrida pelo Santos, que também viu seus torcedores tumultuarem na derrota para o Corinthians. Na penúltima posição do Brasileirão e sem treinador após a saída de Barbieri, o Vasco tenta uma reabilitação na segunda-feira, 26, contra o Cuiabá, novamente na capital do RJ.