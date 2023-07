Inter Miami confirma acerto com Jordi Alba; Suárez também pode reeditar parceria com Messi

Clube de David Beckham está reforçando o elenco com ex-jogadores do Barcelona

EFE/ Alejandro Garcia Jordi Alba será anunciado como novo jogador do Inter Miami



O Inter Miami oficializou nesta terça-feira, 18, a contratação do lateral-esquerdo Jordi Alba, que estava livre no mercado após deixar o Barcelona. “Já acertamos a papelada com Jordi Alba. Vamos assinar nos próximos dias”, disse o empresário Jorge Mas, coproprietário da franquia dos Estados Unidos ao lado do ex-jogador inglês David Beckham, em conversa com a imprensa local. Multicampeão pelo clube catalão, o ala espanhol reencontrará Lionel Messi e Sergio Busquets no time da Flórida. Quem também pode reeditar a parceria dos tempos de Camp Nou é o atacante Luis Suárez, atualmente no Grêmio. De acordo com o repórter Esteban Edul, da ESPN Argentina, os dirigentes se aproximaram do uruguaio.

“Vínhamos conduzindo a informação de que Suárez poderia vir na próxima temporada, mas será nesta. A notícia que chegou há pouco é que o avanço é grande, inclusive já há papéis e números e parece estar tudo certo para que Suárez chegue aqui. Podemos intitular agora ‘Suárez a um passo do Inter Miami'”, disse o jornalista. Já o repórter Martín Arévalo, também da ESPN, afirmou que o centroavante “não tem mais vontade” de jogar em Porto Alegre. Oficialmente, entretanto, a diretoria do Grêmio nega qualquer possibilidade do atacante sair. Vinculado ao clube gaúcho até o fim de 2024, Suárez tem uma multa rescisória de 70 milhões de euros (cerca de R$ 378 milhões).