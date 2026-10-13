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Internazionale x Club Brugge: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Partida acontece nesta terça-feira (13), às 16h, no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, na Itália, pelo segunda rodada da fase de liga da Liga dos Campeões 2026/27

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Aleksandar Stankovic em ação durante a partida da Serie A entre FC Internazionale e Parma Calcio, no Giuseppe Meazza, em Milão, Itália, em 10 de outubro de 2026.
Aleksandar Stankovic em ação durante a partida da Serie A entre FC Internazionale e Parma Calcio, no Giuseppe Meazza, em Milão, Itália, em 10 de outubro de 2026. Foto por MAIRO CINQUETTI / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP

Internazionale e Club Brugge se enfrentam nesta terça-feira (13), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, na Itália, em jogo válido pelo segunda rodada da fase de liga da Liga dos Campeões 2026/27.

A Internazionale recebe o clube belga em sua segunda partida na fase de liga da Champions League.

O Club Brugge busca pontos fora de casa nesta segunda rodada da competição europeia.

Onde assistir Internazionale x Club Brugge ao vivo

A partida entre Internazionale e Club Brugge será transmitida por HBO Max (streaming).

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