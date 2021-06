Itália controla a Turquia e vence por 3 a 0 na abertura da Eurocopa 2021

Demiral (contra), Immobile e Insigne marcaram para a equipe treinada por Roberto Mancini, que começa a competição na liderança do Grupo A

EFE/EPA/Ettore Ferrari Immobile deixou o seu gol na vitória da Itália contra a Turquia na abertura da Eurocopa



A Itália não tomou conhecimento do adversário e venceu a Turquia por 3 a 0, no estádio Olímpico de Roma, na tarde desta sexta-feira, 11, na abertura da Eurocopa. Demiral (contra), Immobile e Insigne marcaram para a equipe treinada por Roberto Mancini, que começa a competição na liderança do Grupo A. Neste sábado, 12, no Olímpico de Baku, na capital do Azerbaijão, País de Gales e Suíça se enfrentam às 10 h (de Brasília), na outra partida da chave. O dia também terá os duelos entre Dinamarca x Finlândia e Bélgica x Rússia, válidos pelo Grupo B.

A “Azzurra” controlou a partida do começo ao fim, impondo seu estilo de jogo e ocupando o campo defensivo dos turcos. Arriscando bastante de fora da área, já que a Turquia tinha a maioria dos jogadores perto de sua área, a Itália incomodou, principalmente, com arremates de Insgine e Berardi. Apesar do domínio, a seleção italiana desceu para o vestiário frustrada, com um 0 a 0 no placar. Além disso, o time comandado por Mancini reclamou muito da arbitragem, que não marcou pênalti em toque na mão de Celik, já aos 44 minutos da primeira etapa.

No retorno do intervalo, a Itália continuou soberana na partida e abriu o placar aos 7 minutos. Pela esquerda, Berardi fez boa jogada individual e cruzou forte. A bola bateu em Demiral, que colocou contra as próprias redes. Com o gol, a equipe italiana ficou mais à vontade no confronto e chegou ao segundo aos 20 minutos. No rebote do goleiro após finalização de Barella, Immobile finalizou sem marcação, estufando as redes. Já nos minutos finais, o goleiro Cakir errou na saída de bola e entregou de graça para o adversário. Após rápida troca de passes, Insigne recebeu de Immobile, que só rolou para o gol.