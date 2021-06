Seleção espanhola será vacinada contra a Covid-19 antes da Eurocopa

Dois jogadores da Espanha se infectaram pelo coronavírus: o volante Sergio Busquets, que foi diagnosticado no domingo passado e precisou deixar a concentração da equipe, e o zagueiro Diego Llorente

Reprodução/Twitter/@SeFutbol Sergio Busquets ao lado de Luís Enrique, treinador da Espanha



A seleção espanhola será vacinada contra a Covid-19 dias antes do início da Eurocopa, após dois jogadores terem testado positivo para a doença. Fontes do Ministério da Saúde acrescentaram que foi adotado o mesmo protocolo com a equipe olímpica, iniciativa resultante da colaboração das pastas de Defesa, Saúde, Cultura e Esporte. A vacinação da seleção foi um pedido do Ministério de Cultura e Esporte por se tratar de “algo excepcional”. Na segunda-feira passada, o Ministério da Saúde anunciou que este será um dos assuntos informados no Conselho Interterritorial, após a Comissão de Saúde Pública ter evitado se pronunciar. Dois jogadores da seleção espanhola testaram positivo para a Covid-19: o volante Sergio Busquets, que foi diagnosticado no domingo passado e precisou deixar a concentração da equipe, e o zagueiro Diego Llorente, que teve o diagnóstico confirmado nesta quarta-feira e também se afastou do local, segundo a federação. Os outros 22 jogadores convocados testaram negativo nos exames realizados nesta quarta-feira.

*Com informações da Agência EFE