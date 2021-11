Sorteio coloca Itália e Portugal na mesma chave da repescagem para a Copa do Mundo

A tetracampeã mundial Itália ou a seleção portuguesa, de Cristiano Ronaldo, não estará no Mundial do Catar

EFE/EPA/MARIO CRUZ Cristiano Ronaldo lamentando derrota de Portugal para a Sérvia



A tetracampeã mundial Itália ou a seleção portuguesa, de Cristiano Ronaldo, não estará na Copa do Mundo de 2022. Nesta sexta-feira, 26, a Uefa realizou o sorteio da repescagem das Eliminatórias da Europa, que colocou as duas fortes equipes na mesma chave. A “Azzurra” enfrentará a Macedônia do Norte da semifinal do Grupo C. Se avançar, terá pela frente Portugal ou Turquia na decisão. Vale lembrar que as 12 nações foram separadas em três chaves – a campeã de cada uma garante vaga no torneio do Catar, marcado para acontecer entre novembro e dezembro do ano que vem. Os jogos da repescagem, por sua vez, serão realizados nos dias 24 de março de 2022 (semifinal) e 29 de março de 2022 (final). Os horários ainda serão definidos.

🥁 The semi-finals are set for the European play-offs! 🎫 One team from each of the 3 paths will reach the #WorldCup 🏆 pic.twitter.com/cvkFwdzQoX — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 26, 2021

Grupos da repescagem:

Chave A

Semifinal 1: Escócia x Ucrânia

Semifinal 2: País de Gales x Áustria

Chave B

Semifinal 3: Rússia x Polônia

Semifinal 4: Suécia x R. Tcheca

Chave C

Semifinal 5: Itália x Macedônia do Norte

Semifinal 6: Portugal x Turquia