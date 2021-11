Seleção do Uruguai demite Óscar Tabárez após 15 anos

Em comunicado, a entidade agradeceu os serviços prestados pelo treinador ao longo dos últimos 15 anos e disse que a decisão foi tomada devido ao mau rendimento da equipe nacional nas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2022

EFE Óscar Tabárez não é mais o técnico da seleção uruguaia



A Associação Uruguaia de Futebol (AUF) demitiu, na tarde desta sexta-feira, 19, o técnico Óscar Tabárez do comando da seleção uruguaia. Em comunicado, a entidade agradeceu os serviços prestados pelo treinador ao longo dos últimos 15 anos e disse que a decisão foi tomada devido ao mau rendimento da equipe nacional nas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2022. Sétima colocada na tabela, a “Celeste” está fora até da zona de repescagem para o Mundial do Catar e precisa obter bons resultados nas últimas quatro rodadas.

“Expressamos enfaticamente que esta decisão não implica em desconhecer a importância da contribuição de Tabárez no futebol uruguaio. Saudamos e reconhecemos as fundamentais conquistas obtidas nos últimos 15 anos, que colocaram o Uruguai novamente entre os primeiros do futebol mundial. O Comitê Executivo da AUF optou por esta decisão devido as circunstâncias presentes, comprometido com o futuro próximo e os resultados que todos esperamos”, diz a nota da entidade que rege o futebol do pequeno país sul-americano.

Experiente, Óscar Tabárez levou a seleção uruguaia ao quarto lugar na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul – foi a melhor campanha da equipe desde o bicampeonato de 1950. Além disso, o técnico levou o país aos Mundiais seguintes (2014 e 2018) e conquistou a Copa América de 2011. Apesar disso, o profissional de 74 anos viu a pressão aumentar com os resultados negativos da Celeste nesta Eliminatórias. Diego Aguirre, atual comandante do Internacional, é um dos cotados para assumir o cargo. Vale lembrar que a seleção só volta a campo na Data Fifa de janeiro de 2022, quando o Uruguai visita o Paraguai e recebe a Venezuela. Em março, o país fecha a campanha contra Peru, em casa, e Chile, em Santiago.