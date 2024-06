Itália leva gol mais rápido da história da Euro, mas consegue virada sobre a Albânia de Sylvinho

Nedim Bajrami abriu o placar com apenas 20 segundos, mas atual campeã reverteu o placar rapidamente

Com apenas 24 segundos, o meio-campista Nedim Bajrami aproveitou um escanteio mal cobrado pela seleção italiana e marcou o gol mais rápido da história das Eurocopas. O feito, no entanto, não foi suficiente para a surpreendente equipe comandada pelo brasileiro Sylvinho conseguir um bom resultado em seu primeiro jogo no torneio europeu. Com gols de Bastoni e Barella, a atual campeão conseguiu a virada em Dortmund, ainda no primeiro tempo, e conquistou três importantes pontos no grupo considerado o mais difícil da competição — Espanha e Croácia também estão nele.

Apesar de tomar o gol de cara, a Itália não se enervou e conseguiu a virada com maturidade. Aos 11 minutos o jogo já estava empatado: após cobrança curta de escanteio, Pellegrini cruzou no segundo pau e Bastoni apareceu sozinho para conferir de cabeça. Barella virou aos 16 minutos, após bola mal afastada pela defesa albanesa. A seleção italiana dominou o restante do jogo, mas não conseguiu defini-lo e quase tomou o castigo no fim. Um passe longo de Asslani deixou Manaj na cara do gol, do lado esquerdo da área. O atacante conseguiu tirar de Donnarumma, mas a bola passou perto da trave e saiu.