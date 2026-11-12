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Itália x França: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Partida é válida pela Liga das Nações da UEFA

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Kylian Mbappé da França comemora após marcar gol durante partida entre Paraguai x França, válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026, realizada no Estádio Lincoln Financial Field na cidade de Filadélfia, Estados Unidos.
Kylian Mbappé da França comemora após marcar gol durante partida entre Paraguai x França, válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026, realizada no Estádio Lincoln Financial Field na cidade de Filadélfia, Estados Unidos. MARCELO MACHADO DE MELO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Itália e França se enfrentam nesta quinta-feira (12), às 16h45, pela Liga das Nações da UEFA.

Na reta final da fase de grupos da Liga das Nações da UEFA 2026/27, França e Itália travam uma disputa direta pelas duas vagas às quartas de final no Grupo A1 e se enfrentam nesta quinta-feira (12), às 16h45 (horário de Brasília), no San Siro, em Milão. Os franceses lideram a chave de forma invicta com 10 pontos (três vitórias e um empate — justamente contra os italianos) e garantem a classificação antecipada com um simples empate na Itália, além de assegurarem a primeira colocação geral do grupo em caso de triunfo. Já a seleção italiana ocupa a segunda posição com 7 pontos e entra em campo pressionada pela Bélgica (6 pontos), precisando pontuar diante de sua torcida para não depender de um confronto direto fora de casa contra os belgas na rodada derradeira.

Onde assistir Itália x França ao vivo

ESPN e Disney+.

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