Itália x França: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Kylian Mbappé da França comemora após marcar gol durante partida entre Paraguai x França, válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026, realizada no Estádio Lincoln Financial Field na cidade de Filadélfia, Estados Unidos.

Itália e França se enfrentam nesta quinta-feira (12), às 16h45, pela Liga das Nações da UEFA.

Na reta final da fase de grupos da Liga das Nações da UEFA 2026/27, França e Itália travam uma disputa direta pelas duas vagas às quartas de final no Grupo A1 e se enfrentam nesta quinta-feira (12), às 16h45 (horário de Brasília), no San Siro, em Milão. Os franceses lideram a chave de forma invicta com 10 pontos (três vitórias e um empate — justamente contra os italianos) e garantem a classificação antecipada com um simples empate na Itália, além de assegurarem a primeira colocação geral do grupo em caso de triunfo. Já a seleção italiana ocupa a segunda posição com 7 pontos e entra em campo pressionada pela Bélgica (6 pontos), precisando pontuar diante de sua torcida para não depender de um confronto direto fora de casa contra os belgas na rodada derradeira.

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