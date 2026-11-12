Itália x França: onde assistir ao vivo, horário e transmissão
Itália e França se enfrentam nesta quinta-feira (12), às 16h45, pela Liga das Nações da UEFA.
Na reta final da fase de grupos da Liga das Nações da UEFA 2026/27, França e Itália travam uma disputa direta pelas duas vagas às quartas de final no Grupo A1 e se enfrentam nesta quinta-feira (12), às 16h45 (horário de Brasília), no San Siro, em Milão. Os franceses lideram a chave de forma invicta com 10 pontos (três vitórias e um empate — justamente contra os italianos) e garantem a classificação antecipada com um simples empate na Itália, além de assegurarem a primeira colocação geral do grupo em caso de triunfo. Já a seleção italiana ocupa a segunda posição com 7 pontos e entra em campo pressionada pela Bélgica (6 pontos), precisando pontuar diante de sua torcida para não depender de um confronto direto fora de casa contra os belgas na rodada derradeira.
Onde assistir Itália x França ao vivo
ESPN e Disney+.
continue lendo
- Inglaterra x Croácia: onde assistir ao vivo, horário e transmissão Jovem Pan · há 59 minutos
- República Tcheca x Espanha: onde assistir ao vivo, horário e transmissão Jovem Pan · há 1 hora
- Após começo de temporada ruim, Manchester United demite o técnico Michael Carrick Jovem Pan · há 7 horas
- Endrick não descarta deixar Real Madrid em janeiro por mais minutos de jogo AFP · há 2 dias