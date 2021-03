Japão massacra a Mongólia por 14 a 0 nas Eliminatórias da Copa de 2022

Essa foi a segunda maior goleada da história da seleção japonesa, ficando atrás apenas para um 15 a 0 sobre Filipinas em 1967

Reprodução/Instagram Jogador da seleção japonesa fazendo gol durante partida contra a Mongólia



A seleção japonesa não tomou conhecimento da Mongólia e aplicou uma histórica goleada por 14 a 0 nos rivais, na manhã (horário de Brasília) desta terça-feira, 30, pelas Eliminatórias Asiáticas da Copa do Mundo de 2022, no Catar. O duelo, válido pela oitava rodada do Grupo F, aconteceu na cidade de Chiba, no Japão. Essa foi a segunda maior goleada da seleção nipônica em toda sua história no futebol, ficando atrás apenas para um 15 a 0 sobre Filipinas em 1967.

Minamino, jogador do Liverpool que está emprestado ao Southampton, abriu a porteira aos 13 minutos de jogos. Em seguida, Osako, Kamada, Morita e Tuya (contra) ampliaram a vantagem ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, o resultado foi ficando cada vez mais expressivo. Os gols foram marcados por Osako (duas vezes), Inagaki (duas vezes), Ito (duas vezes), Furuhashi (duas vezes) e Asano. A curiosidade é que três desses gols no segundo tempo foram anotados nos acréscimos, em um período de pouco mais de três minutos, quando a seleção da Mongólia praticamente desistiu de jogar. Com a expressiva vitória, o Japão permanece com 100% na segunda fase das Eliminatórias Asiáticas para o Mundial, seguindo na primeiro posição do Grupo F, com 15 pontos conquistados. Na mesma chave, a Mongólia amarga a lanterna, com somente três pontos obtidos até o momento. As seleções voltam a campo apenas em junho.