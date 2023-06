Joana Sanz acredita na inocência de Dani Alves e lamenta falta de privacidade na prisão: ‘Não pude xingá-lo’

Modelo espanhola falou sobre sua relação com o jogador, preso na Catalunha desde 20 de janeiro por suspeita de agressão sexual

Reprodução/Instagram/@danialves Daniel Alves e Joana Sanz estavam juntos desde 2015



Casada com Daniel Alves há oito anos, a espanhola Joana Sanz acredita que o jogador é inocente no processo em que é acusado de violentar sexualmente uma mulher, em dezembro do ano passado, numa boate da Catalunha. Na primeira entrevista concedida após o atleta com longa passagem pela seleção brasileira ser detido, a modelo saiu em defesa do veterano. “Sim, claro que creio que Dani é inocente. Até onde sei, ainda não houve julgamento. Não podemos condená-lo antes que isso ocorra”, destacou, em conversa com a revista “Vanitatis”, nesta terça-feira, 6. “No início, eu não acreditei em nada. Fiquei em choque. Tudo me parecia gravíssimo. Ele entrou na prisão sem haver provas. Não nos esqueçamos de que ele foi prestar depoimento voluntariamente. Não houve nenhuma notificação para ir fazer isso, ninguém pediu. E dali diretamente levaram [Daniel Alves] para a prisão”, acrescentou.

Daniel Alves foi detido pela polícia em 20 de janeiro deste ano após prestar depoimento sobre o caso. Desde então, o ídolo do Barcelona chegou a apresentar recursos para deixar o Centro Penitenciário Brians 2, mas viu a Justiça alegar risco de fuga para manter a prisão preventiva. “Espero não estar equivocada. Conhecendo ele, posso dizer que Dani não é má pessoa. Que ele botou o nosso matrimônio a perder, até o fundo, sim. Mas creio que ele nunca teria feito isso sendo consciente de que poderia perder tudo. É muito grave”, disse Joana Sanz. Um dos motivos para o atleta não deixar o cárcere foi a mudança de versões sobre o ocorrido – ele alega que a relação com a vítima foi consensual. Para a modelo, Dani tentou defendê-la. “Acho que ele fez isso por mim. Quando ele foi para a prisão, minha mãe tinha morrido há uma semana e acho que ele não queria mais me fazer sofrer. Acho que não quis contar para não me causar mais dor no pior momento da minha vida. Mas o mais terrível não é isso, é o que vejo e ouço constantemente na mídia. É insuportável”, continuou.

Após o incidente, Joana Sanz chegou a escrever uma carta indicando que estava se separando de Daniel Alves. Na entrevista, entretanto, a modelo afirmou que, oficialmente, eles “seguem casados”. A modelo, porém, mostrou incômodo com a penitenciária por não ter privacidade para discutir o assunto com o lateral direito. “Nós estávamos muito bem, nunca discutimos. Nunca tivemos problema com nada. Sou uma pessoa muito fácil e não discuto. O que mais me dói em tudo isso que está acontecendo é que o amor está intacto”, iniciou. “São cabines transparentes nas quais, se você falar um pouco alto, eles te escutam. É por isso que acho violento e é por isso que ainda não conseguimos falar sobre as coisas graves que nos afetam. Ainda não consegui xingá-lo (risos)”, finalizou.