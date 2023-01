João Félix é expulso em estreia e Chelsea perde para o Fulham na Premier League

Português chegou na quarta-feira em Londres, vindo do Atlético de Madrid, e estreou nesta quinta

EFE/EPA/Vince Mignott João Félix chega do Atlético de Madrid para reforçar os Blues na temporada



O português João Félix, de 23 anos, foi anunciado como novo reforço do Chelsea nesta quarta-feira, 11, e entrou em campo já nesta quinta-feira, pela Premier League, contra o Fulham. Mas a estreia não foi como ele sonhou. Depois de uma entrada temerária, o atacante foi expulso aos 13 minutos do segundo tempo. O jogo no Craven Cottage começou com gol dos donos da casa, aos 25 minutos, com o brasileiro Willian. Aos 47, Koulibaly deixou tudo igual. Mas após a saída de Félix, o Chelsea teve mais dificuldades de segurar o ataque do Fulham e aos 33 minutos, Carlos Vinícius fez o gol da vitória dos Whites. O resultado como o Fulham em 6º na tabela e o Chelsea é só o 10º. Os Blues voltam a campo no domingo, às 11h, contra o Crystal Palace. Enquanto os Whites enfrentam o Newcastle no mesmo dia e horário.