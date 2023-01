Nos pênaltis, Barcelona vence o Betis e decide título da Supercopa da Espanha com o Real Madrid

Ter Stegen defendeu duas cobranças; a decisão do primeiro título da temporada acontece no próximo domingo

EFE/ Juan Carlos Cárdenas Barcelona e Real Madrid decidem o título da Supercopa da Espanha 2023



O Barcelona teve dificuldades para vencer o Betis, pela semifinal da Supercopa da Espanha, nesta quinta-feira, 12, no King Fahd Stadium, na Arábia Saudita. Depois de 1 a 1 no tempo normal e 2 a 2 na prorrogação, a equipe catalã venceu nos pênaltis por 4 a 2 e avançou para a final. O Barcelona que saiu na frente com Lewandowski aos 40 minutos. Na volta do intervalo, aos 33 minutos, Fékir empatou para o Bétis. O jogo foi para a prorrogação e Ansu Fati recolocou o Barça em vantagem aos 93. Mas aos 101, Loren empatou. Nos acréscimos, Guardado foi expulso depois de levar o segundo cartão amarelo. A decisão, então, foi para os pênaltis. Juanmi e William Carvalho pararam em Ter Stegen e o Barça avançou com 4 a 2. O resultado coloca o Barcelona na final contra o rival Real Madrid. O jogo está marcado para o domingo, dia 15, ainda sem horário definido. O título tem um sabor especial para ambos. O Barça é o maior campeão com 13 títulos e o Real aparece logo atrás, com 12.