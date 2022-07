Matthaus indica Cristiano Ronaldo ao Bayern de Munique para substituir Lewandowski

Ídolo da equipe bávara disse que CR7 é ‘um dos melhores atacantes do mundo’ e seria perfeito para o posto

Biel Aliño/EFE Cristiano quer deixar o United para jogar a Liga dos Campeões



Um dos grandes ídolos do Bayern de Munique, e ex-capitão do time, Lothar Matthaus andou dando seus pitacos sobre o ataque da equipe bávara. Em entrevista ao Mundo Deportivo, o ex-jogador disse que indicou aos dirigentes que contratem Cristiano Ronaldo para substituir Robert Lewandowski. O atacante polonês está tentando sair do Bayern e há boatos que Ronaldo também quer deixar o Manchester United para jogar a Liga dos Campeões. “Se o Bayern achar que Ronaldo é fisicamente capaz de ajudar por um ou dois anos, pode investir a taxa de transferência gerada por Lewandowski”, disse. “Eu realmente pensaria nisso, já que Cristiano ainda é um artilheiro excepcional. É claro que ele não seria uma contratação para o futuro. Ele tem 37 anos, mas seria titular permanente. Ele é um dos melhores atacantes de todos os tempos e certamente marcaria cerca de 30 gols”, completou Matthaus. Nesta janela a equipe já contratou Sadio Mané, do Liverpool.