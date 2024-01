Jogador do Nice é condenado e multado em 45 mil euros por incitação ao ódio contra os judeus

Dias após os ataques do Hamas contra Israel, Youcef Atal, compartilhou um vídeo polêmico em suas redes sociais e depois se desculpou dizendo que não teve a intenção de ‘magoar ninguém’

Valery HACHE / AFP Youcef Atal, jogador do Nice, da França, foi condenado a oito meses de prisão



Youcef Atal, jogador argelino que atua pelo Nice, clube da França, foi condenado nesta quarta-feira, 3, a oito meses de prisão e multado em 45 mil euros por incitar o ódio religioso. A condenação ocorreu devido a uma postagem feita por Atal dias após os ataques do Hamas contra Israel no ano passado. O jogador compartilhou um vídeo de um pregador muçulmano em seu Instagram, no qual o pregador pedia “a Deus que enviasse um dia negro para os judeus”. A postagem gerou repercussão negativa e Atal se retratou, pedindo desculpas e afirmando que não teve a intenção de magoar ninguém. O julgamento ocorreu na cidade de Nice e o Ministério Público solicitou uma pena de dez meses de prisão com pena suspensa, além do pagamento da multa de 45 mil euros. O tribunal decidiu pela condenação de oito meses de prisão e a mesma multa. Essa condenação reforça a importância de se evitar discursos de ódio e incitação à violência religiosa. Atal, que é conhecido por sua habilidade no futebol, agora terá que lidar com as consequências legais de suas ações.