Jogador que cumpriu suspensão por envolvimento em caso de apostas volta à seleção inglesa

Ivan Toney ficou oito meses afastado por empenhar dinheiro na derrota do seu próprio time; esta foi a última convocação da Inglaterra antes da Eurocopa

Adrian Dennis/AFP O atacante inglês Ivan Toney, do Brentford, durante partida contra o Nottingham Forest



A Federação de Futebol da Inglaterra divulgou nesta quinta-feira (14) a lista de convocados para os amistosos internacionais contra o Brasil, no próximo dia 23, e a Bélgica, dia 26 . O técnico Gareth Southgate optou por uma mistura de jogadores experientes e jovens promessas, como Jude Bellingham e Harry Kane, que representam o Real Madrid e o Bayern de Munique, respectivamente. Além dos destaques já conhecidos, a convocação também trouxe surpresas, como a presença do atacante Ivan Toney, que retorna à seleção após cumprir oito meses de suspensão por violar regras de apostas. O atleta de 27 anos apostou 13 vezes contra o Brendtford, seu próprio time, em jogos da Premier League. Outras novidades são Gordon, do Newcastle, e Branthwaite, do Everton, chamados pela primeira vez para a equipe principal. A lista ganha importância por ser a última convocação antes da Eurocopa, que acontecerá na Alemanha entre junho e julho. A Inglaterra está no Grupo C e enfrentará Dinamarca, Eslovênia e Sérvia na fase de grupos.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA